Пленные российские оккупанты звонят родителям и просят о помощи. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, где один из наемников РФ общается с отцом и матерью.
— Я в плену, бать.. Надо что-то решать, что-то делать… — говорит захватчик.
В разговоре с матерью он заявил, что якобы ничего не знал, а также попросил позвонить по телефону командирам.
– Я в плену, мам…
– Как это?
— В Украине, в плену…
— А как ты туда попал-то?
– Сказали едьте на Украину – мы поехали. Мам, никто ничего не знал…
Во время разговора пленника украинские военные говорили, чтобы он сказал родителям, что здесь к нему хорошо относятся.