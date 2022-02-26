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Факты / Украина

Я в плену, бать: русские пленные просят о помощи у родителей

Людмила Богданова редактор ленты
російські полонені

Пленные российские оккупанты звонят родителям и просят о помощи. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, где один из наемников РФ общается с отцом и матерью.

— Я в плену, бать.. Надо что-то решать, что-то делать… — говорит захватчик.

В разговоре с матерью он заявил, что якобы ничего не знал, а также попросил позвонить по телефону командирам.

– Я в плену, мам…

– Как это?

— В Украине, в плену…

— А как ты туда попал-то?

– Сказали едьте на Украину – мы поехали. Мам, никто ничего не знал…

Во время разговора пленника украинские военные говорили, чтобы он сказал родителям, что здесь к нему хорошо относятся.

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