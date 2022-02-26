Пленные российские оккупанты звонят родителям и просят о помощи. Сухопутные войска ВСУ опубликовали видео, где один из наемников РФ общается с отцом и матерью.

— Я в плену, бать.. Надо что-то решать, что-то делать… — говорит захватчик.

В разговоре с матерью он заявил, что якобы ничего не знал, а также попросил позвонить по телефону командирам.

– Я в плену, мам… – Как это? — В Украине, в плену… — А как ты туда попал-то? – Сказали едьте на Украину – мы поехали. Мам, никто ничего не знал…

Во время разговора пленника украинские военные говорили, чтобы он сказал родителям, что здесь к нему хорошо относятся.