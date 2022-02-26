В течение ночи 26 февраля воздушные силы ВСУ сбили три вражеские цели. Об этом сообщают Сухопутные войска Вооруженных сил Украины.

Около полуночи в районе проведения операции Объединенных сил зенитный ракетный комплекс С-300 Воздушных сил ВС Украины сбил две вражеские цели – вертолет и штурмовик Су-25 российских оккупационных войск.

– В полпервого ночи истребитель Су-27 Воздушных сил ВСУ успешно атаковал военно-транспортный самолет Ил-76 МД российских оккупационных войск и уничтожил врага! — отмечают в ВСУ.

Сейчас идут тяжелые бои в Василькове Киевской области, где оккупанты пытаются высадить десант с воздуха.

Кроме того, российские диверсанты, переодетые в форму Нацполиции, расстреляли украинских бойцов на КПП под Васильковом. Сразу после этого зашла другая группа военных РФ на грузовике.

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Источник: Сухопутные войска ВСУ

Фото: Воздушные силы ВСУ