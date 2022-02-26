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Факты / Украина

Зеленский обсудил с главой Европейского Совета помощь Украине

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский обсудил с главой Европейского Совета помощь Украине

Президент Владимир Зеленский и глава Европейского Совета Шарль Мишель обсудили дальнейшую помощь Украине в условиях войны с Россией.

Об этом Зеленский написал на своей странице в Twitter.

По его словам, он и Шарль Мишель обсудили дальнейшую действенную помощь Украине в условиях войны, а также героическую борьбу украинцев за свое свободное будущее.

Кроме того, президент подчеркнул, что наступил тот момент, чтобы уже наконец закрыть многолетнюю дискуссию и принять решение о членстве Украины в Европейском Союзе.

Ранее президент Владимир Зеленский сказал, что сейчас в сети очень много информации о том, что он якобы призывает складывать оружие. Глава государства призвал не верить фейкам.

Фото: Getty Images

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