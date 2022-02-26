Президент Владимир Зеленский принял решение о награждении званием Героя Украины Виталия Скакуна, украинского морпеха, ценой собственной жизни остановившего врага.

Об этом глава государства заявил в своем обращении.

По словам Зеленского, сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты ценой собственной жизни взорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить колонну российской техники, направлявшейся из оккупированного Крыма.

– Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост. Тем, кто защищает Украину сегодня, – слава! Вы герои, – отметил президент.

Виталий Скакун родился 19 августа 1996 года в городе Бережаны Тернопольской области. У морского пехотинца осталась мама, бабушка и старшая сестра.

24 февраля войска РФ захватили Каховскую ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что с территории временно оккупированного Крыма зафиксировано движение российской военной техники.