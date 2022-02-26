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Факты / Украина

Зеленский присвоил Героя Украины морпеху, который погиб при подрыве Генического моста

Марта Бондаренко редактор ленты
Зеленский присвоил Героя Украины морпеху, который погиб при подрыве Генического моста

Президент Владимир Зеленский принял решение о награждении званием Героя Украины Виталия Скакуна, украинского морпеха, ценой собственной жизни остановившего врага.

Об этом глава государства заявил в своем обращении.

По словам Зеленского, сапер 35-й отдельной бригады морской пехоты ценой собственной жизни взорвал Генический автомобильный мост, чтобы остановить колонну российской техники, направлявшейся из оккупированного Крыма.

– Я принял решение о награждении званием Героя Украины Скакуна Виталия Владимировича, сапера 35-й отдельной бригады морской пехоты, посмертно. Ценой своей жизни он взорвал мост. Тем, кто защищает Украину сегодня, – слава! Вы герои, – отметил президент.

Виталий Скакун родился 19 августа 1996 года в городе Бережаны Тернопольской области. У морского пехотинца осталась мама, бабушка и старшая сестра.

24 февраля войска РФ захватили Каховскую ГЭС и переправы через Северо-Крымский канал.

Ранее в Госпогранслужбе сообщили, что с территории временно оккупированного Крыма зафиксировано движение российской военной техники.

Источник: Офис президента

Фото: Офис президента

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