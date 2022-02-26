На газовые сети Винницкой области кафиры начали наносить метки.

Об этом сообщают в АО Винницагаз.

В настоящее время предприятие Винницагаз работает в усиленном режиме – работники компании обследуют газовые сети по всему региону.

Однако охватить все сети одновременно непросто, поэтому необходима помощь населения.

Газовики просят людей обращать внимание на газораспределительные сети, здания ГРП и ШРП на предмет наличия меток/маячков врага и подозрительных предметов.

– Если вы увидели метку на газовых сетях – сразу сообщайте об этом по номерам 104 и 102, – говорится в сообщении Винницагаза.

А еще советуют замазывать отметки землей, глиной и т.д. Если это наклейки, то следует сразу сорвать.

Стоит отметить, что работники Винницыгаза одеты в спецодежду предприятия и имеют служебные удостоверения работника АО Винницагаз.

Ранее сообщалось, что на железнодорожных столбах и других объектах инфраструктуры Укрзализныци враг начал оставлять метки.