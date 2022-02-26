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Факты / Украина

Остановите военных преступников: Кулеба призвал мир полностью изолировать РФ

Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир изолировать РФ. Он добавил, что нужно также уничтожить экономику России.

— Наш прекрасный и мирный город Киев выстоял еще одну ночь под атаками российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов, делайте нефтяное эмбарго, уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ! — заявил Кулеба.

Заявление министра иностранных дел Украины о попадании ракеты по жилому дому Киева появилось после удара ракеты по многоэтажному дому на проспекте Лобановского, 6а.

Тогда, в ГСЧС Украины подтвердили, что попадание вражеского снаряда в многоэтажный жилой дом произошло в районе 17-18 этажей.

Известно, что взрывы в столице слышали и вблизи международного аэропорта Киев (Жуляны). Поврежденный дом ракетами РФ находится в непосредственной близости к столичному аэропорту.

Фото: УНИАН

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