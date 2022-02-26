Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал весь мир изолировать РФ. Он добавил, что нужно также уничтожить экономику России.

— Наш прекрасный и мирный город Киев выстоял еще одну ночь под атаками российских наземных сил и ракет. Одна из них ударила по жилому дому в Киеве. Я требую от мира полностью изолировать РФ. Выгоняйте послов, делайте нефтяное эмбарго, уничтожьте экономику РФ. Остановите военных преступников РФ! — заявил Кулеба.

Київ — наше чудове, мирне місто — пережив ще одну ніч під нападами російських наземних сил та ракет. Одна з них вдарила по житловому будинку в Києві. Я вимагаю від світу повністю ізолювати РФ. Виганяйте послів. Нафтове ембарго. Знищте економіку РФ. Зупиніть воєнних злочинців РФ! pic.twitter.com/UdKnSVCVkT — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022

Заявление министра иностранных дел Украины о попадании ракеты по жилому дому Киева появилось после удара ракеты по многоэтажному дому на проспекте Лобановского, 6а.

Тогда, в ГСЧС Украины подтвердили, что попадание вражеского снаряда в многоэтажный жилой дом произошло в районе 17-18 этажей.

Известно, что взрывы в столице слышали и вблизи международного аэропорта Киев (Жуляны). Поврежденный дом ракетами РФ находится в непосредственной близости к столичному аэропорту.