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Факты / Украина

Артснаряды и противотанковые гранаты: в центре Николаева обнаружен вражеский боевой арсенал

Виктория Яснопольская журналист раздела Здоровья
Артснаряды и противотанковые гранаты: в центре Николаева обнаружен вражеский боевой арсенал

На месте боевого столкновения бойцов ЗСУ с российскими оккупантами в Николаеве возле торгового центра Деликатес обнаружены и изъяты 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают сотрудники пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, которые оказывают помощь в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Спасатели Николаевщины обращаются ко всем жителям Украины по возможности оставайтесь в укрытиях, а в случае выхода на улицу быть бдительными, внимательно смотреть вокруг, чтобы вражеские “подарки” не спровоцировали взрыв и травмирование.

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В случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните на специальные линии 101 или 102, указывая координаты и места обнаружения — это очень поможет нашим пиротехникам.

Категорически запрещается самостоятельно их перемещать, трогать или подходить близко. Не подвергайте себя опасности.

Источник: ГСЧС Украины

Фото: Pixabay

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