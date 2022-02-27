На месте боевого столкновения бойцов ЗСУ с российскими оккупантами в Николаеве возле торгового центра Деликатес обнаружены и изъяты 23 единицы артиллерийских снарядов калибром 122 мм и 2 противотанковые гранаты, которые уничтожены в специально отведенном месте.

Об этом на своей странице в Facebook сообщают сотрудники пиротехнического подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области, которые оказывают помощь в ликвидации последствий вражеских обстрелов.

Спасатели Николаевщины обращаются ко всем жителям Украины по возможности оставайтесь в укрытиях, а в случае выхода на улицу быть бдительными, внимательно смотреть вокруг, чтобы вражеские “подарки” не спровоцировали взрыв и травмирование.

В случае обнаружения подозрительного или взрывоопасного предмета срочно звоните на специальные линии 101 или 102, указывая координаты и места обнаружения — это очень поможет нашим пиротехникам.

Категорически запрещается самостоятельно их перемещать, трогать или подходить близко. Не подвергайте себя опасности.

Источник: ГСЧС Украины