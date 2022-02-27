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Факты / Украина
Валентина Летяк |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
07:51 - 27 февраля

Россия терпит потери во время боев в Харькове. Есть данные о первой подбитой технике кафиров.

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07:35 - 27 февраля

В Харькове вражеская техника передвигается по улицам. Это подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты.

Женщинам и детям рекомендуется оставаться в укрытиях.

 

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07:16 - 27 февраля

Мэр Борисполя Владимир Борисенко опроверг информацию о высадке российского десанта в городе. Он заверил, что на сегодняшний день ситуация абсолютно стабильная.

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07:01 - 27 февраля

Появилось видео пожара на нефтебазе под Васильковом, куда попала вражеская ракета. 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом удалось спасти.

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06:52 - 27 февраля

В Киеве ситуация спокойная. Город контролируют ВСУ и территориальная оборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами. Об этом сообщил Николай Поворозник – заместитель председателя КГГА.

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06:32 - 27 февраля

В городе Раздельная Одесской области общая группа пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружила ДРГ. Подозрительные лица передвигались на автомобиле Volkswagen.

При попытке проверить неизвестных против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля — внедорожника Mitsubishi L-200. Украинские защитники открыли ответный огонь по диверсантам — внедорожник начал убегать.

В задержанном микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается, поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые.

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06:18 - 27 февраля

Российские кафиры запускают БПЛА в Одессе. Работает украинская противовоздушная оборона (ПВО).

Об этом сообщил Сергей Братчук – председатель Общественного совета при Одесской ОГА.

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04:07 - 27 февраля

В Василькове продолжается бой за аэропорт. Поэтому спасатели не могут начать тушить пожар на нефтебазе. В настоящее время удалось перекрыть поставки газа. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.

— Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может опрокинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа, – написал Кулеба.

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03:50 - 27 февраля

В Харькове вражеский снаряд попал в 9-этажку на улице ул. Бучмы, 40а. Одна женщина погибла, десятки человек были эвакуированы спасателями.

Сообщение о трагедии поступило 26 февраля в 21:20. Произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

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02:24 - 27 февраля

Оккупанты подорвали газопровод в Харькове. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.

— Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.

По данным источников агентства Интерфакс-Украина, взрыв прогремел около 2:00 в районе Даниловка. Указанный газопровод не является магистральным.

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