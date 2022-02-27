Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Россия терпит потери во время боев в Харькове. Есть данные о первой подбитой технике кафиров.
В Харькове вражеская техника передвигается по улицам. Это подтвердили в областном Департаменте гражданской защиты.
Женщинам и детям рекомендуется оставаться в укрытиях.
Мэр Борисполя Владимир Борисенко опроверг информацию о высадке российского десанта в городе. Он заверил, что на сегодняшний день ситуация абсолютно стабильная.
Появилось видео пожара на нефтебазе под Васильковом, куда попала вражеская ракета. 15 вагонов с дизельным горючим и восемь вагонов с газом удалось спасти.
В Киеве ситуация спокойная. Город контролируют ВСУ и территориальная оборона. Ночью было несколько столкновений с диверсионными группами. Об этом сообщил Николай Поворозник – заместитель председателя КГГА.
В городе Раздельная Одесской области общая группа пограничников, полицейских и терробороновцев обнаружила ДРГ. Подозрительные лица передвигались на автомобиле Volkswagen.
При попытке проверить неизвестных против пограничников, полицейских и терробороновцев открыли огонь из другого автомобиля — внедорожника Mitsubishi L-200. Украинские защитники открыли ответный огонь по диверсантам — внедорожник начал убегать.
В задержанном микроавтобусе обнаружили оружие (в том числе автоматы, гранатометы), боеприпасы, мины, взрывчатку. Задержан один из диверсантов, личность которого устанавливается, поиск остальных диверсантов продолжается. Среди защитников Украины есть раненые.
Российские кафиры запускают БПЛА в Одессе. Работает украинская противовоздушная оборона (ПВО).
Об этом сообщил Сергей Братчук – председатель Общественного совета при Одесской ОГА.
В Василькове продолжается бой за аэропорт. Поэтому спасатели не могут начать тушить пожар на нефтебазе. В настоящее время удалось перекрыть поставки газа. Об этом сообщил глава Киевской ОГА Алексей Кулеба.
— Имеем прямое попадание в один из 10 резервуаров с топливом. Огонь может опрокинуться и на другие. В таком случае нам грозит неизбежная экологическая катастрофа, – написал Кулеба.
В Харькове вражеский снаряд попал в 9-этажку на улице ул. Бучмы, 40а. Одна женщина погибла, десятки человек были эвакуированы спасателями.
Сообщение о трагедии поступило 26 февраля в 21:20. Произошло разрушение несущей стены лестничной клетки и лестничных маршей со 2-го по 7-й этажи, повреждены строительные конструкции квартир на 4-м, 5-м и 6-м этажах.
Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
Оккупанты подорвали газопровод в Харькове. Об этом сообщила Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины.
— Предостерегаем от дезинформации: это не является ядерным ударом, хотя взрыв визуально похож на него.
По данным источников агентства Интерфакс-Украина, взрыв прогремел около 2:00 в районе Даниловка. Указанный газопровод не является магистральным.