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Факты / Мир

Не отдадим ни сантиметра: Кулеба исключил капитуляцию Украины на переговорах с РФ

Анастасия Гевко редактор ленты
Дмитро Кулеба

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина не отдаст ни одного сантиметра своей земли и исключил возможность нашей капитуляции на переговорах с Российской Федерацией.

Он уточнил, что уже один тот факт, что РФ готова проводить переговоры без каких-либо предварительных условий, требований и ультиматумов – это “уже победа”.

– Нет ничего плохого в переговорах как таковых. И мы будем рады, если результатом этих переговоров будет мир и конец войны. Но, и я опять это подчеркиваю, мы не сдадимся, мы не капитулируем, мы не отдадим ни одного сантиметра нашей территории. Не в том цель нашей борьбы, – заявил министр.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский и диктатор Беларуси Александр Лукашенко договорились о встрече украинской делегации с российской на границе нашей страны с РБ в районе реки Припять.

В Офисе президента заявили, что Лукашенко “взял на себя ответственность за то, что на время проезда, переговоров и возвращения украинской делегации все самолеты, вертолеты и ракеты, размещенные на белорусской территории, останутся на земле”.

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