Оборона Киева от армии РФ: продолжаются бои в Буче, Ирпене и Бородянке

В Киевской области с утра 27 февраля сильные обстрелы в Буче, Гостомеле и Ирпене.

По данным КОГА, в 8.30 российские захватчики попали в девятиэтажный дом в Буче, пожар удалось локализовать.

Здесь, а также в Бородянском территориальном общине продолжаются бои, наблюдается скопление российской техники. А в направлении Вышгорода – формируется колонна танков.

– Все девять территориальных общин Фастовского района и их населенные пункты находятся под нашим контролем. На территориях Фастовской, Калиновской и Глеваховской ТО проводятся мероприятия по обнаружению и уничтожению ДРГ врага. Повреждения объектов критической инфраструктуры нет, — сообщает пресс-служба ОГА.

Территориальная оборона Вышгородского и Бучанского батальонов приняли бой, а Броварской и Бориспольский выполняют задания на определенных позициях.

В области 27 февраля погибли девять человек, с ранениями госпитализированы 60 гражданских и военных.