Переговоры делегации Украины с российской стороной на границе Беларуси начнутся в ближайшие часы. Это связано с тем, что украинская делегация по соображениям безопасности изменила маршрут и будет добираться до границы дольше, чем ожидалось ранее.

Об этом сообщил народный депутат Украины, представитель президента в Конституционном суде Федор Вениславский (Слуга народа).

– Я сказал, что переговоры могут начаться с минуты на минуту, поскольку расстояние от Киева до места их проведения невелико. Но в связи с ситуацией с безопасностью маршрут изменен. Поэтому я думаю, что переговоры начнутся в ближайшие несколько часов. Для того, чтобы обеспечить максимальную безопасность членов нашей делегации, они поехали по такому маршруту, который не представляет угрозы для их жизни и чтобы не было известно их местонахождение, — подчеркнул Вениславский.

Он не стал называть состав украинской делегации для их безопасности.

Нардеп прогнозирует, что до конца этого дня появится информация о стартовых позициях сторон и результатах переговоров между Украиной и РФ.

– Я думаю, в течение трех-четырех часов до конца дня мы уже будем точно иметь всю информацию о том, какие стартовые позиции были и каких удалось достичь договоренностей, — заявил Вениславский.

Он снова подчеркнул, что никаких компромиссов со стороны Украины на этих переговорах по территориальной целостности и государственному суверенитету не будет.

По словам нардепа, президент Украины Владимир Зеленский согласился отправить делегацию только потому, что не выдвигались никакие ультиматумы для проведения этих переговоров.

Вениславский также добавил, что представители Беларуси примут участие в переговорах как наблюдатели, а не посредники. Поскольку Беларусь де-факто стала стороной военного конфликта с Украиной, позволив использовать территорию для ракетных обстрелов и наступления войск на наше государство.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский провел разговор с Александром Лукашенко, который позвонил сам. Была достигнута договоренность о встрече украинской делегации с российской на границе с Беларусью (в районе реки Припять).

Между тем, глава России Владимир Путин на фоне вторжения российских войск в Украину приказал перевести силы сдерживания РФ на особый режим боевого дежурства (речь идет о ядерных силах).