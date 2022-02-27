В отдел полиции в Шевченково Харьковской области пришли два российских солдата, якобы попросить горючего для техники, сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

– Пришли эти двое сами, своими ножками в райотдел полиции в Шевченково (Купянский район Харьковщины) и попросили скромно солярки, мол, техника у них заглохла. Ну им и подлили наши полицейские солярки во все отверстия, чтобы у них уже никогда ничего не глохло. И приняли, – написала она в соцсети.

Венедиктова также выложила фото оккупантов, которые решили сдаться, потому что понимают, что в Украине их ждет неминуемая смерть. Здесь также х документы и жетоны.

Одному из них – 26 лет, родом из Воронежской области РФ, имеет две очень мирные гражданские специальности – повар-кондитер и водитель категории В и С.

Попросили солярку: на Харьковщине двое военных РФ сами пришли в полицию / 4 фотографии

Министерство внутренних дел Украины запустило сайт РФ200 Ищу Своих, чтобы родственники и близкие мертвых или пленных оккупантов могли их найти.

Российские власти перед отправкой солдат на войну забрали у них телефоны, поэтому пленные не могут связаться с родными.

Фото: Венедіктова