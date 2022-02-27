Украинские власти не осуществляют эвакуацию из города Буча (Киевская область). Это провокация россиян, которые хотят зайти в Киев, прикрывшись автобусами с украинцами.

Такое предупреждение обнародовал Совет национальной безопасности и обороны Украины.

В СНБО призвали жителей Бучи не садиться в так называемые автобусы для “эвакуации”, поскольку это коварные действия оккупантов для входа в столицу Украины.

– Это россияне собирают, чтобы пустить эти автобусы перед собой, чтобы можно было проехать в Киев, – подчеркнул секретарь СНБО Алексей Данилов.

Как известно, сегодня в Буче шли бои с российскими оккупантами. Украинские бойцы подорвали мост между Бучей и Ирпенем, чтобы заблокировать вражескую колонну.

Утром 27 февраля происходили обстрелы в Буче, Гостомеле и Ирпене. Произошло попадание снаряда в девятиэтажный жилой дом в Буче с последующим возгоранием.

Недавно появилась информация, что в Буче украинские защитники разгромили колонну оккупантов (так называемую группу V). Были уничтожены более 100 единиц техники врага.