Российские военные на аэродроме в Гостомеле уничтожили флагман украинской авиации – легендарный Ан-225 Мрия.

Об этом сообщили в Укроборонпроме.

Украина потребует, чтобы Россия восстановила самолет за свои средства.

Его восстановление обойдется в более, чем $3 млрд и потребует около пяти лет. Украина приложит все усилия, чтобы эти работы оплатило государство-агрессор, говорится в сообщении.

В момент вторжения Ан-225 Мрия находилась на ремонте в аэропорту Гостомеля, поэтому не успела вылететь из Украины.

– Россия поцелила в Мрию, как символ возможностей украинской авиации. Ан-225 Мрия – авиационный гигант, на счету которого рекорды по перевозке максимального коммерческого груза и самого длинного и тяжелого в истории авиации моногруза, грузоподъемности, – заявили в Укроборонпроме.

Генеральный директор ГК Укроборонпром Юрий Гусев напомнил, что на заводе Антонов находится фюзеляж еще одной Мрии, который стоит там довольно долгое время.

По словам Гусева, мы обязательно достроим нашу новую Мрию.

Ан-225 весит около 300 тонн, в длину 84 м, в высоту – около 20 м. Максимальная коммерческая нагрузка на суда – 250 тонн, что делает его мировым лидером. Такое воздушное судно существует только в одном экземпляре.

Когда Мрия устанавливала рекорд, тогда пришлось поднять пять танков на высоту более 10 км.