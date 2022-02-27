Россия захватила в Черном море два гражданских украинских судна

Корабли ВМС РФ в Черном море захватили в плен еще два гражданских украинских судна – танкер Афина и сухогруз Принцесса Николь – с 50 членами экипажа, сообщает Одесский пограничный отряд.

В частности, танкер Афина находился в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, когда получил открытым каналом связи команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра.

Так же российские пираты поступили и с сухогрузом Принцесса Николь, который из румынских вод направлялся к острову Змеиный.

Связи с обоими суднами сейчас нет, а утром 27 февраля системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

Накануне группа кораблей Черноморского флота России захватила гражданское спасательное судно Сапфир, который направлялся к острову Змеиный с гуманитарной миссией.

Связь с его экипажем также утрачена.

Фото: Одеський прикордонний загін