Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
Факты / Украина

Россия захватила в Черном море два гражданских украинских судна

Валентина Летяк редактор ленты
РФ захопила українські судна

Корабли ВМС РФ в Черном море захватили в плен еще два гражданских украинских судна – танкер Афина и сухогруз Принцесса Николь – с 50 членами экипажа, сообщает Одесский пограничный отряд.

В частности, танкер Афина находился в территориальном море Румынии, в 22 милях от острова Змеиный, когда получил открытым каналом связи команду подойти к военному кораблю РФ для проведения досмотра.

Так же российские пираты поступили и с сухогрузом Принцесса Николь, который из румынских вод направлялся к острову Змеиный.

Связи с обоими суднами сейчас нет, а утром 27 февраля системы автоматической идентификации судов показали их пребывание в 18 милях от оккупированного Крыма.

Накануне группа кораблей Черноморского флота России захватила гражданское спасательное судно Сапфир, который направлялся к острову Змеиный с гуманитарной миссией.

Связь с его экипажем также утрачена.

Фото: Одеський прикордонний загін

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка