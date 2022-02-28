Страдать от этой войны придется вам – Кулеба записал обращение к россиянам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба записал обращение к россиянам на русском языке. Он объяснил, как повлияют на них западные санкции и призвал просить Путина остановить войну.

– Против России применены беспрецедентные в истории санкции – страдаете вы. У Путина деньги не закончатся, у него все будет хорошо, а курс рубля русского улетел в бездну. Банки российские отключают от международных систем финансирования и вы не сможете даже своими картами рассчитаться. Небо закрыто в Европе – вы не сможете сесть в самолет и улететь в отпуск, посмотреть мир. И это только начало.

Глава МИД Украины спрогнозировал, что российская экономика поползет вниз под влиянием санкций, цены будут расти. Он призвал не верить российским властям, которые уверяют, что якобы ситуация под контролем.

– К сожалению, страдать от этой войны придется вам. Не говоря уже о погибших на территории Украины россиянах, которые вернутся домой в мешках.

Дмитрий Кулеба отметил, что россияне могут остановить безумие и спасти свою страну, требуя от Владимира Путина остановить войну.