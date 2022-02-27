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Факты / Мир

В Берлине около 100 тыс. человек протестуют против войны, которую начала Россия

Анастасия Гевко редактор ленты
Прапор Німеччини

В столице Германии Берлине около 100 тыс. человек протестуют против войны, которую начала Россия против Украины. 

По данным немецких СМИ, такую цифру озвучивает полиция.

Изначально организаторы рассчитывали, что на акцию придет около 20 тыс. участников.

При этом в Кельне в поддержку Украины вышло еще 8 тыс. человек.

Участники протестов принесли с собой флаги Украины, Азербайджана, Грузии, ЕС и Беларуси. 

До этого, 25 и 26 февраля массовые акции против войны России в Украине прошли в Дюссельдорфе, Мюнхене, Мюнстере, Кили, Магдебурге, Нюрнберге и десятках других городов Германии.

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Источник: Deutsche Welle

Фото: Depositphotos

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