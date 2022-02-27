Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к украинцам после 72 часов сопротивления российским оккупантам.

– Трое суток, которые навсегда изменили нашу страну и мир. Где все те, кто обещал за два часа захватить Киев? Где они? Я их не вижу. Я лишь слышу, как они оправдываются. Зато я вижу героическую армию, победоносную гвардию, бесстрашных пограничников, самоотверженных спасателей, надежных полицейских, неутомимых ангелов-медиков. Всех, кто выполняет свой долг, – отмечает министр обороны.

Глава ведомства добавляет: видит тысячи граждан, которые взяли в руки оружие, стали в ряды территориальной обороны и сражаются за будущее своих детей и внуков, за тех, кого любят, за память своих предков, за свою страну.

– Вас видят все, весь мир! Впереди еще много испытаний. Но в нашу победу теперь верим не только мы. Посмотрите вокруг. Многие наконец одолели страх и решились бросить вызов Кремлю. С каждым часом все больше людей осознает, что нигде в Европе нет такой армии. Нигде. И что без этой армии и нашего народа Европа никогда не будет в безопасности. Без нас Европы просто не будет, – убежден Алексей Резников.

Министр обороны отмечает: уже сейчас в Украину поступает помощь, которая еще три дня назад была невозможной.

– Темнота отступит. Рассвет близко. Держим строй. Слава Украине! Слава героям Украины! – говорит Алексей Резников.

Напомним, что открытое полномасштабное вторжение РФ в Украину продолжается уже четвертые сутки.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

Источник: Алексей Резников