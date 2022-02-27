В Вооруженных силах Украины продемонстрировали, как беспилотники Bayraktar поражают вражеские цели.

Так, ВСУ обнародовали видео, как беспилотный летательный аппарат уничтожил российско-оккупационную технику в селе Чернобаевка Херсонской области.

– Наша армия – наша сила! – отреагировали на видео в Верховной Раде Украины.

За более чем 75 часов сопротивления украинские защитники полностью разрушили планы врага.

Суммарные потери личного состава оккупантов за трое предыдущих суток составляют ориентировочно 4,3 тыс.

Потеряли Вооруженные силы РФ также 127 самолетов, 26 вертолетов, 146 танков, 706 боевых бронированных машин, 49 орудий, один зенитно-ракетный комплекс БУК, четыре Града, 30 единиц автомобильной техники, 60 цистерн, беспилотник ОТР-2, средства противовоздушной обороны.

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