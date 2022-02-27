Украина в условиях войны: 70% населения уверены, что страна отразит нападение РФ – опрос

Согласно результатам Общенационального опроса под названием Украина в условиях войны, который провела 26-27 февраля 2022 года социологическая группа Рейтинг, 70% украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение российских оккупантов.

При этом 16% – не уверены. В то же время уровень веры в вооруженные силы Украины за последнюю неделю существенно вырос.

– Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений. Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах – на Западе и в Центре (75-78%). Относительно ниже – на Юге и Востоке (64-66%), – говорится в результатах опроса.

Тем временем действия президента Владимира Зеленского поддерживают уже 91% украинцев, не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%.

Уровень поддержки президента Украины на очень высоком уровне во всех регионах страны:

на Западе и в Центре (более 90%);

на Востоке и Юге – более 80%.

Таким образом, с декабря 2021 года поддержка действий президента Зеленского выросла в три раза.

Во всех регионах страны наблюдается очень высокий уровень поддержки Зеленского: на Западе и в Центре (более 90%), на Востоке и Юге – более 80%.

Опрос проводился среди населения Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса.

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2000 респондентов.

Социологи воспользовались методом опроса под названием CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера).

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%.