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Факты / Мир

Украина в условиях войны: 70% населения уверены, что страна отразит нападение РФ – опрос

Анастасия Гевко редактор ленты
Украина в условиях войны: 70% населения уверены, что страна отразит нападение РФ – опрос

Согласно результатам Общенационального опроса под названием Украина в условиях войны, который провела 26-27 февраля 2022 года социологическая группа Рейтинг, 70% украинцев уверены, что страна сможет отразить нападение российских оккупантов.

При этом 16% – не уверены. В то же время уровень веры в вооруженные силы Украины за последнюю неделю существенно вырос

– Ни в одном регионе не наблюдается преобладания пессимистических настроений. Самый высокий уровень уверенности в Вооруженных Силах – на Западе и в Центре (75-78%). Относительно ниже – на Юге и Востоке (64-66%), – говорится в результатах опроса.

Тем временем действия президента Владимира Зеленского поддерживают уже 91% украинцев, не поддерживают – 6%, затруднились ответить – 3%. 

Уровень поддержки президента Украины на очень высоком уровне во всех регионах страны:

  • на Западе и в Центре (более 90%);
  • на Востоке и Юге – более 80%.

Таким образом, с декабря 2021 года поддержка действий президента Зеленского выросла в три раза.

Во всех регионах страны наблюдается очень высокий уровень поддержки Зеленского: на Западе и в Центре (более 90%), на Востоке и Юге – более 80%.

Опрос проводился среди населения Украины 18 лет и старше во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. 

Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность составила 2000 респондентов. 

Социологи воспользовались методом опроса под названием CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера). 

Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 – не более 2,2%. 

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