Генеральный штаб ВСУ сообщает, что российские оккупационные войска снизили темпы наступления. Кроме того, у личного состава падает боевой дух.

По данным ВСУ, колонны вражеской бронированной техники замедлили темпы продвижения вглубь Украины. Российские войска, лишенные своевременного пополнения запасов топлива и боеприпасов, останавливаются.

— Личный состав оккупационных войск, подавляющее большинство которых молодые срочники, истощены предыдущими военными учениями и у них низкое морально-психологическое состояние, — говорится в сообщении Генштаба.

Кроме того, имеют место факты дезертирства, отказа военнослужащих вооруженных сил РФ от участия в боевых действиях против Украины и сдаются в плен.

Сейчас оккупанты пытаются захватывать небольшие города, села и автомобильные дороги.

— Основная цель противника, которая состоит в блокировании столицы нашей Родины, города Киева, остается невыполненной, — отмечают в Генштабе ВСУ.

А еще российские оккупанты пытаются запугать мирное население. Для этого используют воинские части и подразделения, укомплектованные преимущественно лицами кавказской внешности, с плохим знанием русского языка.

Кроме того, людям массово рассылают сообщения с угрозами.