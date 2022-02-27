Враг не отслеживает украинцев по геолокации — Госспецсвязь

Государственная служба специальной связи и защиты информации Украины опровергла информацию об отслеживании украинцев по геолокации их гаджетов.

— Включенная геолокация на телефоне не помогает врагу проводить наводку на цели.

Но призываем не распространять в публичный доступ фото и видео с тэгами вашей геолокации, — сообщила служба.

В Госспецсвязи добавили, что смартфоны на Android или iOS не отправляют локацию. Если вы хотите “исчезнуть” – вам нужно включать авиарежим.

– Не делитесь в публичных чатах информацией, как и куда легко проехать. Только в личных сообщениях с друзьями, но лучше всего – в телефонном разговоре. Не делайте “комплимент” врагу: если бы у россиян были технологии отслеживания вашей локации два предыдущих дня, зачем им было бы нужно ставить метки? – добавили в Госспецсвязи.