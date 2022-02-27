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Факты / Украина

Угрозы для населения нет: российские снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов в Киеве

Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
радіація

В результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными в Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединения Радон.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.. Отсутствует возможность оценки масштаба разрушений.

— Автоматизированная система радиационного мониторинга вышла из строя. Но камеры наблюдений зафиксировали падение снарядов. Оценка радиационной обстановки будет произведена переносными приборами после завершения обстрелов. По предварительной оценке Госатомрегулирования, вне санитарно-защитной зоны, угрозы населению нет, — говорится в сообщении.

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