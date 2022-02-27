В результате массовой бомбардировки Киева всеми доступными в Российской Федерации видами зенитного и ракетного вооружения снаряды попали в пункт захоронения радиоактивных отходов киевского филиала Объединения Радон.

Об этом сообщили в Государственной инспекции ядерного регулирования.. Отсутствует возможность оценки масштаба разрушений.