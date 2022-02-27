За прошедшие сутки Военно-морские силы сорвали высадку морского десанта в Черноморской оперативной зоне.

Тем временем авиация Воздушных сил перехватила штурмовики и транспортные самолеты противника в небе над Киевом.

Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В настоящее время Вооруженные Силы Украины планово наращивают группировку, выполняющую задачи обороны Киева, а также на северном и северо-восточном направлениях.

В течение суток группировка ООС и дальше вела активные мобильные поисково-ударные действия в районе проведения операции Объединенных сил и перешла к маневренным действиям.

Продолжаются плановые мероприятия мобилизационного развертывания, в частности формирование теробороны и корпуса резерва.

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Источник: Анна Маляр

Фото: Воздушные силы ВСУ