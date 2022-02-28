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Факты / Происшествия

Авиация РФ использует против Харькова неуправляемые бомбы – CIT

Анастасия Гевко редактор ленты
Авиация РФ использует против Харькова неуправляемые бомбы – CIT

Исследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая анализирует проведение военной операции россиянами, утверждает, что авиация Российской Федерации, по-видимому, использует неуправляемые бомбы для обстрела Харькова.

Там уточняют, что на видео, опубликованном 28 февраля утром из Харькова, можно увидеть пролет российских истребителей-бомбардировщиков Су-34 над поселком Приколотное Харьковской области в направлении Харькова. 

Позднее появились кадры из самого города, на которых видны столбы дыма.

Аналитики уточняют, что один из кадров был геолоцирован в микрорайоне Северная Салтовка, на перекрестке улицы Гвардейцев-Широнинцев и Дружбы народов. 

– Место удара окружают жилые дома, соответственно, если он был нанесен неуправляемым боеприпасом, то такие действия можно считать военным преступлением, – подчеркивают в CIT.

Исследователи проанализировали фото, снятое на улице Московской в Изюме Харьковской области. На нем – неразорвавшийся боеприпас. Это фугасная авиационная бомба ФАБ-500М-62. Попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы неоднократно наблюдалось в Сирии, отмечают специалисты.

– Мы пока не можем точно установить, какие именно боеприпасы применялись российскими ВКС в Харькове, однако склонны предполагать, что в дальнейшем мы увидим все больше применения неуправляемых бомб и других подобных боеприпасов, – говорится в материале.

Это связывают с тем, что “спецоперация”, которая предусматривала быструю нейтрализацию украинской армии и беспрепятственное занятие крупных городов, по всей видимости, провалилась. 

– Теперь российская армия может перейти к проверенной в Чечне и Сирии тактике бомбометания по площадям, которая наносит огромный ущерб гражданскому населению, – резюмировали в CIT.

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Фото: скриншот CIT

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