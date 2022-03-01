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Факты / Мир

Байден, Столтенберг и европейские лидеры обсудили нападение России на Украину

Анастасия Гевко редактор ленты
Джо Байден

В понедельник, 28 февраля, генсекретарь НАТО Йенс Столтенберг принял участие в защищенной телефонной конференции с мировыми лидерами, которую организовал президент США Джо Байден после вторжения России в Украину.

Как уточняется, среди участников конференции были премьер-министр Британии Борис Джонсон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Италии Марио Драги, президент Польши Анджей Дуда, президент Румынии Клаус Йоханнис, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, президент Европейского совета Шарль Мишель и премьер-министр Японии Фумио Кисида.

Генеральный секретарь НАТО подчеркнул, что союзники по НАТО усилили свою поддержку Украины, предоставив помощь в области безопасности, а также гуманитарную и финансовую помощь. 

– НАТО уже укрепила оборону союзников, в том числе посредством развертывания элементов Сил реагирования НАТО в восточной части Североатлантического союза. Союзники также решили предпринять дополнительные шаги для обеспечения безопасности и обороны всех союзников и будут продолжать приспосабливаться к “новой норме” в европейской безопасности, – говорится в заявлении по результатам конференции, опубликованном на сайте НАТО.

Сообщается, что лидеры подтвердили свое твердое единство и готовность продолжать совместную работу по устранению “самой серьезной угрозы евроатлантической безопасности за последние десятилетия”. 

Россию вновь призвали немедленно прекратить войну, вывести все свои силы с Украины и вернуться на путь диалога. 

Международные лидеры договорились продолжать тесную координацию дальнейших шагов между собой и с Украиной.   

Тем временем президент США Джо Байден, комментируя конференцию, подчеркнул, что Штаты планируют продолжить поддерживать украинский народ, который защищает свою страну.

– Мы подтверждаем нашу готовность продолжать применять серьезные меры к России, если она не снизит эскалацию, – резюмировал Байден.

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Фото: Getty Images

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