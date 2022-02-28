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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

С начала С конца
Прямая трансляция
02:26 - 28 февраля

Истребитель из Беларуси сейчас летит в сторону Украины.

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01:49 - 28 февраля

В Житомире, Виннице и Чернигове воздушная тревога!

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00:53 - 28 февраля

Украинские военные отбили Волноваху!

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00:38 - 28 февраля

Винница, Полтава, Белая Церковь, Мироновка, Богуслав, Тараща — воздушная тревога!

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23:41 - 27 февраля

В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин. Однако морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.

Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС Российской Федерации готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков на всей территории Украины брошены вдоль дорог.

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23:23 - 27 февраля

❗️ В Черкассах и области воздушная тревога.

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23:14 - 27 февраля

Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что вечером 27 февраля российские войска нанесли ракетные удары на Николаевский международный аэропорт.

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22:44 - 27 февраля

Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси, отметили в Генеральном штабе ВСУ.

На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.

Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий:

  • захватывают объекты социальной инфраструктуры,
  • одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС,
  • диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи;
  • террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.

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22:22 - 27 февраля

Военные РФ зашли в административные здания Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра.

– Нам предложили продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю такое предложение неприемлемым, поэтому мы всем оперативным штабом покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно, – говорится в обращении Александра Свидла.

Он попросил всех жителей Бердянска оставаться ночью в укрытиях или бомбоубежищах и соблюдать осторожность.

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22:05 - 27 февраля

Командование Воздушных Сил ВСУ информирует:

Трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы по всем направлениям линии фронта. Воздушные силы противостоят агрессору и в небе, и на земле.

Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воздушные Силы дают отпор агрессору в других городах и военных гарнизонах.

Бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары на шесть колонн военной техники оккупантов.

Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали, уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.

Боевую работу штурмовиков на наземные цели продолжили Су-24М, уничтожавшие колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.

Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.

В очередной раз молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, который нанес удар на колонну ЗРК Бук-М1 корректируемой авиационной бомбой.

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