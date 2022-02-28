Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)
Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.
О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.
Истребитель из Беларуси сейчас летит в сторону Украины.
В Житомире, Виннице и Чернигове воздушная тревога!
Украинские военные отбили Волноваху!
Винница, Полтава, Белая Церковь, Мироновка, Богуслав, Тараща — воздушная тревога!
В направлении Макаров – Киев движется колонна, для прикрытия на бронетехнике враг разместил детей и женщин. Однако морально-психологическое состояние оккупационных войск низкое.
Возле Корюковки в Черниговской области срочники ВС Российской Федерации готовы сложить оружие и сдаться в плен. Сотни единиц выведенных из строя бронированных машин и танков на всей территории Украины брошены вдоль дорог.
❗️ В Черкассах и области воздушная тревога.
Глава Николаевской облгосадминистрации Виталий Ким сообщил, что вечером 27 февраля российские войска нанесли ракетные удары на Николаевский международный аэропорт.
Российская Федерация продолжает накопление авиационной техники и активизацию спецназовцев на территории Беларуси, отметили в Генеральном штабе ВСУ.
На аэродроме Мачулищи сосредоточено более 50 самолетов, 10 вертолетов и два самолета Ан-124. С аэродромов Барановичи и Мачулищи постоянно взлетают транспортные самолеты в направлении Украины. Белорусское командование привело в боевую готовность часть своих подразделений.
Проводя наступательную операцию в Украине, российские оккупанты используют запрещенные Международным гуманитарным правом методы ведения боевых действий:
- захватывают объекты социальной инфраструктуры,
- одевают форму украинских военных, полицейских и представителей ГСЧС,
- диверсионные группы спецназовцев используют кареты скорой помощи и полицейские машины, похищенные из больниц и станций скорой помощи;
- террористы занимают помещения детских лагерей и школ, артиллерия и РСЗО противника разворачиваются на спортивных площадках.
Военные РФ зашли в административные здания Бердянска в Запорожской области, сообщил исполняющий обязанности мэра.
– Нам предложили продолжить свою работу, но под контролем вооруженных людей. Считаю такое предложение неприемлемым, поэтому мы всем оперативным штабом покинули здание исполкома, но продолжаем работать и координировать работу оперативного штаба удаленно, – говорится в обращении Александра Свидла.
Он попросил всех жителей Бердянска оставаться ночью в укрытиях или бомбоубежищах и соблюдать осторожность.
Командование Воздушных Сил ВСУ информирует:
Трудные сутки для Сил обороны Украины. Оккупанты продолжают обстрелы по всем направлениям линии фронта. Воздушные силы противостоят агрессору и в небе, и на земле.
Героически держит оборону авиационный гарнизон в Василькове, выдерживая массированные обстрелы и атаки врага. Воздушные Силы дают отпор агрессору в других городах и военных гарнизонах.
Бомбардировочная и штурмовая авиация нанесла ракетно-бомбовые удары на шесть колонн военной техники оккупантов.
Штурмовики Су-25 в составе пар и звеньев атаковали, уничтожали колонны вражеской техники в Херсонской и Черниговской областях.
Боевую работу штурмовиков на наземные цели продолжили Су-24М, уничтожавшие колонны вражеской техники в Киевской, Житомирской, Черниговской и Запорожской областях.
Подразделениями зенитных ракетных войск сбиты вражеские вертолет Ка-52 и беспилотник Орлан-10.
В очередной раз молниеносно отработал экипаж беспилотного авиационного комплекса Bayraktar TB2, который нанес удар на колонну ЗРК Бук-М1 корректируемой авиационной бомбой.