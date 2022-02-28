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Факты / Украина

Дети гибнут под завалами: жительница Волновахи призвала сделать зеленый коридор для мирных

Наташа Тарчевська редактор ленты
Дети гибнут под завалами: жительница Волновахи призвала сделать зеленый коридор для мирных

Житель Волновахи, находящийся под массивными обстрелами войск РФ, призвала создать зеленый коридор, чтобы мирные люди получили шанс на эвакуацию.

Женщина назвала события в Волновахе еще более ужасными, чем Иловайская трагедия 2014 года.

Она призвала всех небезразличных граждан распространить свое видео и сделать так, чтобы об этом узнало как можно больше людей.

Я из Волновахи. Там родилась и мои дети, где сейчас находятся мои близкие. То, что сейчас там происходит – это даже не Иловайская трагедия, это хуже. Весь город, пять дней назад цвел и развивавшийся, там были наши рабочие, наши дети — его сравняли с землей. Помогите, помогите и сделайте что-нибудь.

Сделайте зеленый коридор, там ужасные обстрелы, просто ужасные. Пусть город покинут невинные люди. Я искренне прошу, распространите это видео, у меня нет сил дальше смотреть, как под завалами гибнут дети. Дайте людям покинуть этот ужасный котел!

Фото: Павло Кириленко

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