Кличко призвал оставаться дома даже после окончания усиленного комендантского времени

Несмотря на окончание усиленного комендантского времени в Киеве с понедельника, это не упрощает режим передвижения в комендантское время в последующие дни.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что сегодня с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час.

– Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее, с 22.00 до 7.00, — написал мэр Киева.

Виталий Кличко рассказал, что движение собственным транспортом во время комендантского часа, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Те, кто будет находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп, потому что столица живет в условиях военного положения, напомнил городской голова.

— Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь, – сказал городской голова столицы.

Напомним, ранее в Киеве для более эффективной обороны и безопасности жителей ввели комендантское время до 8.00 понедельника, 28 февраля.

Фото: Виталий Кличко

Источник: Виталий Кличко