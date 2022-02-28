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Факты / Украина

Кличко призвал оставаться дома даже после окончания усиленного комендантского времени

Илья Нежигай редактор ленты
Кличко призвал оставаться дома даже после окончания усиленного комендантского времени

Несмотря на окончание усиленного комендантского времени в Киеве с понедельника, это не упрощает режим передвижения в комендантское время в последующие дни.

Об этом сообщил городской голова Киева Виталий Кличко.

Он напомнил, что сегодня с 8 часов утра закончится усиленный комендантский час.

– Но он не отменяется совсем. И с завтрашнего дня будет продолжаться, как было определено ранее, с 22.00 до 7.00, — написал мэр Киева.

Виталий Кличко рассказал, что движение собственным транспортом во время комендантского часа, кроме имеющего спецпропуска, запрещено. Те, кто будет находиться в это время на улице, будут считаться членами диверсионных групп, потому что столица живет в условиях военного положения, напомнил городской голова.

— Поэтому не подвергайтесь опасности. Прошу всех соблюдать правила. Потому что в столице продолжают обезвреживать диверсионные группы. В некоторых районах проходят перестрелки. И даже в разрешенные часы выходите в город исключительно при необходимости. В магазин, аптеку. Поддерживайте пожилых и одиноких людей, которым необходима сегодня помощь, – сказал городской голова столицы.

Напомним, ранее в Киеве для более эффективной обороны и безопасности жителей ввели комендантское время до 8.00 понедельника, 28 февраля.

Фото: Виталий Кличко

Источник: Виталий Кличко

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