В Киеве комендантский час 28 февраля начнется уже в 20.00 и продлится до 07.00 на следующий день.

Работа наземного транспорта и метро Киева прекращается часом ранее, в 19.00. Заработает транспорт через час после окончания комендантского часа, в 8.00 утра.

Информацию официально подтвердили в КГГА. Всем жителям столицы в определенные часы следует оставаться дома или в надежных укрытиях. Передвигаться пешком в комендантский час – строго запрещено.

— Гражданские лица, которые будут находиться на улице в период комендантского часа без спецпропуска, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп врага, — говорится в сообщении.

Отмечается, что все пропуски старого образца теряют свое действие. По Киеву во время комендантского часа можно будет передвигаться исключительно владельцам пропусков нового образца – Военного коменданта города Киева.

Всех киевлян призывают не подвергать себя опасности и выходить из дома только в случае объявления воздушной тревоги, чтобы пройти до ближайшего укрытия.