Меджлис крымскотатарского народа обратился к государствам мира с призывом признать Россию государством-террористом, а военно-политическое руководство страны – международными преступниками.

Об этом говорится в заявлении, которое на своей странице в Facebook опубликовал глава Меджлиса Рефат Чубаров.

Он напомнил мировому сообществу, что регулярные российские войска ранним утром 24 февраля начали широкомасштабную войну в Украине. Оккупанты начали бомбить украинские города, аэропорты, разрушать инфраструктуру, жилые здания и т.д.

Войска РФ напали на все области Украины, а наиболее массированные удары наносятся по Киеву, Харькову, Днепру, Мариуполю, Одессе. РФ использует реактивные системы залпового огня и баллистические ракеты.

– На глазах всего международного сообщества фашистский путинский режим устроил в мирной демократической Украине настоящую гуманитарную катастрофу. При этом для расширенного вторжения на материковую часть территории Украины РФ использует также украинские территории, оккупированные ею в 2014 году — Автономную Республику Крым и Севастополь, отдельные районы Донбасса, — говорится в заявлении Меджлиса.

Меджлис крымскотатарского народа призывает всех военнообязанных крымских татар вступать в ряды терробороны.

Кроме того, Меджлис призывает международное сообщество признать Российскую Федерацию – государством-террористом, а ее военно-политическое руководство – международными преступниками.

Меджлис также обращается к НАТО, США и Евросоюзу с призывом закрыть небо над Украиной и ввести полное эмбарго на поставку нефтепродуктов из России.

— Меджлис крымскотатарского народа обращается с призывом к главам государств – членов Организации исламского сотрудничества прекратить какие-либо формы сотрудничества с РФ и взаимодействия с военными преступниками, возглавляющими это террористическое государство, — говорится в заявлении.

Также есть призыв к лидерам государств-членов Организации тюркских государств осудить российскую агрессию и потребовать от Путина остановить войну и освободить оккупированные Донбасс и Крым.