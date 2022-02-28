Министерство обороны Украины показало в действии работу беспилотника Bayraktar. В ролике видно, как турецкий летающий аппарат уничтожает военную технику противника.

Аналогичное видео выложила и заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

— Украинский байрактар уничтожает русские буки. На это можно смотреть вечно, — подписала чиновница.

И хотя на ролике после взрывов заметны клубы дыма, можно понять, что потери врага катастрофические, ведь эффективность беспилотника очень высока.

Напомним, что противник ведет себя особо коварно — он использовал неуправляемые бомбы для обстрела Харькова. Об этом заявила исследовательская группа Conflict Intelligence Team, которая анализирует проведение военной операции россиянами. Эксперты уверяют, что попадание таких неуправляемых авиабомб в жилые кварталы неоднократно наблюдалось и в Сирии.

Это еще один факт того, что атаки проводятся не только по военной инфраструктуре, но и по жилым кварталам. 28 февраля под обстрелы попали жилые кварталы Салтовки, Алексеевки и Павлова поля.