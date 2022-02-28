Следующие 24 часа будут решающими для Украины – Зеленский

Следующие 24 часа будут решающими для Украины. Такой тезис озвучил президент Украины Владимир Зеленский во время беседы с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном.

Джонсон пообещал, что Великобритания и ее союзники сделают все возможное, чтобы гарантировать, что оборонная помощь прибудет в Украину.

Об этом сообщил спикер британского премьер-министра.

Канцелярия Бориса Джонсона сообщила о выделении $53 млн дополнительной гуманитарной помощи Украине в связи с вторжением российских оккупантов.

Помощь решили оказать после разговора Джонсона Владимиром Зеленским.