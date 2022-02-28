Председатель Сумской ОГА Дмитрий Живицкий сообщил, что ночь в Сумах была тихой.

Он написал в Facebook, что позицию Градов, которая была нацелена на Сумы, уничтожили Вооруженные силы Украины.

— Позицию Градов, которая была нацелена на Сумы, уничтожили наши ВСУ! Спасибо всем причастным. Сражаемся, у нас это хорошо получается! — написал Живицкий.

Также Дмитрий отметил, что подробную информацию по ситуации в области предоставит впоследствии.

27 февраля мы сообщали, что оккупанты обстреляли дом в Сумах. Во время артиллерийского обстрела жилого сектора российско-оккупационными войсками погиб мужчина и ранена женщина.

Артиллерийский обстрел жилого сектора по ул. Сельхозтехника в Сумах произошел вечером 26 февраля.

К ликвидации очагов горения были привлечены две пожарно-спасательные части.

Фото: Дмитрий Живицкий