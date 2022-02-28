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Факты / Украина

Обстрел Харькова: погибли 11 человек, десятки раненых

Валентина Летяк редактор ленты
Обстріл Харкова

Российские войска 28 февраля обстреляли из артиллерии жилые кварталы Харькова – много погибших и раненых.

Оновлено о 16.47. Глава Харьковской областной военно-гражданской администрации Олег Синегубов сообщил, що на этот момент известно об 11 погибших и десятках раненых в результате обстрела Харькова российскими войсками.

Ранее сообщалось, что в результате обстрела Харькова российскими войсками 28 февраля ранены 15 военных и 16 гражданских. По данным горсовета, погибла одна женщина.

Это предварительные данные о раненых и погибших, поскольку обстрелы закончились недавно.

За последние сутки в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи имени Мещанинова и городскую клиническую многопрофильную больницу №25 поступило 44 раненых, из которых – 20 военных.

Двое военных и пятеро гражданских из поступивших в больницы скончались.

Советник главы МВД Вадим Денисенко говорит, что Россия обстреливает жилые кварталы Харькова, поскольку ВСУ уничтожают врага и санкции начали бить по российской экономике, а Владимиру Путину нужна хоть какая-нибудь картинка о псевдопобедах в Украине.

Ранее стало известно, что 28 февраля российские оккупанты обстреляли Харьков из Градов.

По словам советника министра внутренних дел Антона Геращенко, десятки человек погибли и сотни ранены.

Под обстрелами оказались Салтовка, Алексеевка и Павлово поле.

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Фото: Антон Геращенко

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