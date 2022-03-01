Под Лебедином артиллерией и Байкатарами уничтожили 96 танков врага

Беспилотные летательные аппараты Baykatar-2 и украинская артиллерия уничтожили больше 120 единиц военной техники Российской Федерации под Лебедином (Бориспольский район, Киевщина).

Об этом сообщает Оперативное командование Север.

— 96 вражеских танков, 20 градов, 8 бензовозов под Лебедином сожгли до основания артиллерией и точными ударами Байрактаров, — говорится в сообщении.

В командовании отметили, что это была заправочная база россиян.

Там сообщили, что также были уничтожены позиции российских Градов.

Во время вечерней сводки 28 февраля в Министерстве обороны сообщили, что потери армии РФ с начала войны составили более 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными.

Смотрите интерактивную онлайн-карту войны, которую Россия начала против Украины.

Источник: Оперативное командование Север