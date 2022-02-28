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Факты / Украина

Тонны оружия и $1 млрд помощи: как Украина борется на дипломатическом фронте

Марта Бондаренко редактор ленты
Тонны оружия и $1 млрд помощи: как Украина борется на дипломатическом фронте

За первые 100 часов обороны Украины от российского врага наша дипломатия мобилизовала более $1 млрд помощи стран-партнеров на закупку современного вооружения и боеприпасов.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Так, США, Канада, Великобритания, Австралия, Европейский Союз и ряд других стран предоставили Украине значительное количество переносных ЗРК, противотанковых установок, стрелкового оружия, патронов, средств разминирования, бронежилетов, шлемов, медицинских комплектов, топлива для военной техники.

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В настоящее время решается вопрос передачи Украине боевых истребителей, отмечают в ведомстве.

Что касается санкций, то антипутинская коалиция государств ввела против России три пакета жестких ограничений, в частности:

  • финализируется список российских банков для отключения от SWIFT;
  • заморозили половину денежных резервов Центрального банка РФ;
  • наложены ограничения на Сбербанк РФ;
  • ввели запрет на продажу, снабжение, передачу и экспорт в Россию технологий нефтепереработки;
  • приостановили действие экспортных лицензий двойного использования;
  • в отдельных странах прекратили выдачу виз для россиян.

– Российский рубль уже обвалился до исторического минимума. Впервые в современной истории санкции были наложены против действующего главы государства Владимира Путина. Украинская дипломатия ведет активное дипломатическое наступление по введению полного эмбарго на российские нефть и газ, — говорится в сообщении.

Кроме того, 32 страны закрыли свое воздушное пространство для российских авиакомпаний.

В Европе массово закрывают российские каналы распространения дезинформации – Russia Today i Sputnik.

В настоящее время готовится четвертый пакет санкций против РФ, который, в частности, предусматривает выдворение части российских дипломатов, дальнейшее ужесточение санкций против банковской системы и путинского окружения.

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В Евросоюзе рассматривают создание так называемого реестра российских коррупционеров, в который войдут представители власти, приближенные к Кремлю бизнесмены.

Партнеры Украины договорились о предоставлении нашей стране финпомощи более чем в $1,5 млрд.

– Мы привлекли более $160 млн для обеспечения первоочередных гуманитарных потребностей украинцев, пострадавших от российской агрессии. Размеры этой помощи увеличиваются каждый день, — отмечается в сообщении.

Фото: Pixabay

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