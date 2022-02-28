Сегодня, 28 февраля, в Киеве с 8:00 заработали продуктовые магазины и коммунальный транспорт. Также заработало метро, ​​но с ограничениями движения.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА в Telegram.

Так, поезда столичной подземки будут курсировать гораздо реже обычного.

В КГГА призывают людей без нужды не выходить на улицу.

— В общей сложности эта ночь прошла спокойно, было несколько стычек и боев с диверсионно-разведывательными группами, но этой ночью город больше готовился к обороне. Поэтому, когда после 8.00 вы выйдете в город, увидите укрепления, противотанковые ежи и другие фортификационные сооружения, которые появились на улицах Киева, — говорится в сообщении.

В КГГА сообщают, что в столице все еще продолжаются уличные бои – практически в каждом районе.

Напомним, что комендантский час в Киеве не отменен.

С 28 февраля он продлится с 22.00 до 7.00.

Ранее командующий обороной Киева генерал-полковник Александр Сырский заявил, что российские оккупанты продолжили попытки прорвать оборону Киева, однако столица Украины контролируется нашей армией.