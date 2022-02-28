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Факты / Мир

У Путина и его соратников заберут золотые Олимпийские ордена – МОК

Анастасия Гевко редактор ленты
У Путина и его соратников заберут золотые Олимпийские ордена – МОК

Исполнительный совет (ИС) Международного олимпийского комитета (МОК) 28 февраля принял специальное решение изъять Олимпийские ордена у президента России Владимира Путина и его соратников. 

– Исполком МОК, исходя из исключительных обстоятельств ситуации и принимая во внимание крайне серьезные нарушения Олимпийского перемирия и другие нарушения Олимпийской хартии российским правительством в прошлом, принял специальное решение об изъятии Олимпийского ордена у всех лиц, занимающих в настоящее время важную должность в правительстве Российской Федерации или иную связанную с государственной властью высокопоставленную должность, – сказано в заявлении.

В частности, у Путина отберут Золотой олимпийский орден за 2001 год, у зампредседателя правительства РФ Дмитрия Чернышенко заберут Золото за 2014 год, у замруководителя Администрации президента России Дмитрия Козака изымут Золото за 2014 год.

– Исполком МОК подтверждает свою полную солидарность с Украинским олимпийским сообществом. Они в наших сердцах и мыслях. Исполком МОК обязуется продолжать и укреплять свои усилия по оказанию гуманитарной помощи, – добавили в заявлении.

Там уточнили, что Исполком МОК учредил фонд солидарности с Украиной, чтобы поддержать страну на фоне нового витка российской агрессии.

– Исполком МОК при содействии Целевой группы МОК продолжает внимательно следить за ситуацией. Он может адаптировать свои рекомендации и меры в соответствии с будущими изменениями, – предупредили в МОК.

 

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