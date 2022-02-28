Вечером 28 февраля в результате авианалета регулярной армии РФ произошел мощный взрыв в Броварах.

Информацию официально подтвердил мэр города Игорь Сапожко. Расстояние между Броварами и Киевом – 26 км.

В результате взрыва в Броварах по меньшей мере шесть местных жителей получили ранения, данные о жертвах уточняются.

По предварительной информации, армия агрессора нанесла удар по военному радиолокационному центру в Броварах. Как отметил заместитель главы МВД Антон Геращенко, рядом стоял наш блок пост.

В своих соцсетях Игорь Сапожко призвал всех жителей Броваров оставаться в надежных укрытиях и ни в коем случае не выходить на улицу.