Потери армии РФ в Украине составили более 5,3 тыс. – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потери российской армии с начала агрессии составили более 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными.
– За четыре дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену, – сообщил министр на своей странице в Facebook.
Он отметил, что многие из плененных солдат – совсем юные, но Кремль превращает их в преступников и делает убийцами.
– Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. Когда видят, что их никто не встречает с цветами. Напротив – называют фашистами и требуют уйти! – рассказал министр.
Резников подчеркнул, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. А потому, чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного IТ-сообщества.
– Она очень проста. Мы предлагаем русским солдатам выбор: погибнуть на неправедной войне или получить полную амнистию и 5 млн рублей компенсации. Если они сложат оружие и добровольно сдадутся в плен. Средства для обеспечения акции собирают лидеры мировой IТ-индустрии. Мы предлагаем русским военным начать новую жизнь. Каждый, кто откажется быть оккупантом, – приблизит мир. Для тех, кто выберет путь оккупанта – пощады не будет! Слава Украине! – написал глава Минобороны.