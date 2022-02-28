Потери армии РФ в Украине составили более 5,3 тыс. – Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что потери российской армии с начала агрессии составили более 5,3 тыс. человек убитыми и ранеными.

– За четыре дня потери российских оккупантов убитыми и ранеными составили более 5,3 тыс. человек. Сотни солдат и офицеров неприятеля оказались в нашем плену, – сообщил министр на своей странице в Facebook.

Он отметил, что многие из плененных солдат – совсем юные, но Кремль превращает их в преступников и делает убийцами.

– Часть из них обманули, часть зомбировали пропагандой или запугали. В целом видно, что мотивация большинства захватчиков невысока. Она становится совсем скудной, когда они сталкиваются с сопротивлением наших героических защитников и защитниц. И чувствуют мощь украинского оружия. Когда видят, что их никто не встречает с цветами. Напротив – называют фашистами и требуют уйти! – рассказал министр.

Резников подчеркнул, что для Украины человеческая жизнь – самая высокая ценность. А потому, чтобы сохранить жизнь украинцев, Министерство обороны Украины поддержало инициативу международного IТ-сообщества.