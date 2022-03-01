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Факты / Украина

Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным, из них шестеро посмертно

Людмила Богданова редактор ленты
Зеленский присвоил звание Героя Украины 12 военным, из них шестеро посмертно

Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам.  В нем глава государства заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам, шестерым из них – посмертно.

  • Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.
  • Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.
  • Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.
  • Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.
  •  Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.
  •  Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.
  • Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.
  • Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу, командиру оперативно-тактической группировки Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.
  • Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу. Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.
  • Полковнику Мостовому Александру Владимировичу. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.
  • Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.
  • Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Зеленский также оценил первый раунд переговоров с российской делегацией. Президент подчеркнул, что диалог проходил на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории. По его мнению, таким образом Россия пытается давить.

– Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить.

По словам Зеленского, стороны озвучили свои позиции. Украинская делегация проанализирует пункты российской стороны, как только вернется в столицу. После этого можно будет принимать решение о втором раунде переговоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что заявка на членство Украины в Евросоюзе, которую он подписал 28 февраля, уже доставлена ​​в Брюссель и официально зарегистрирована.

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