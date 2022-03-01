Президент Украины Владимир Зеленский записал новое обращение к украинцам. В нем глава государства заявил, что подписал указ о присвоении звания Героя Украины 12 защитникам, шестерым из них – посмертно.

Подполковнику Вагоровскому Эдуарду Николаевичу (посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух.

(посмертно). Погиб, выводя нашу авиацию из-под ракетного удара. Дал возможность другим подняться в воздух. Майору Коломийцу Дмитрию Валерьевичу (посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага.

(посмертно). Спасал собратьев, отвлек на себя огонь вражеской авиации и был сбит самолетом врага. Подполковнику Матуляку Геннадию Васильевичу (посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага.

(посмертно). Белая Церковь. Уничтожил скопление техники врага. Лейтенанту Молчану Виталию Анатольевичу (посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага.

(посмертно). В противовоздушном бою уничтожил два летательных аппарата врага. Полковнику Оксанченко Александру Яковлевичу (посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию.

(посмертно). Погиб в воздушном бою, отвлекая на себя вражескую авиацию. Старшему лейтенанту Радиону Вячеславу Денисовичу (посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара.

(посмертно). Благодаря его мужественным действиям полный состав самолетов бригады поднялся в воздух в Василькове, и это спасло наших от ракетного удара. Старшему лейтенанту Герусу Андрею Андреевичу . Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением.

. Над городом Кропивницкий сбил вражеский Ил-76, чем не допустил высадку русского десанта с вооружением. Бригадному генералу Красильникову Дмитрию Сергеевичу , командиру оперативно-тактической группировки Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области.

, командиру оперативно-тактической группировки Север. Двое суток отбивался от непрерывного штурма, спас людей и технику. И не пустил врага в Харьков из Луганской области. Подполковнику Круглову Андрею Николаевичу . Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет.

. Вывел подразделение ЗРК Бук из-под ударов врага и лично уничтожило два российских вертолета и один самолет. Полковнику Мостовому Александру Владимировичу . Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением.

. Под Васильковом сбил российский Ил-76, а также два вертолета Ми-24, чем не допустил высадку десанта с вооружением. Генерал-лейтенанту Содолю Юрию Ивановичу . В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь.

. В боях за Волноваху спас наших ребят от оцепления, организовал успешное контрнаступление. Вывел людей из-под удара врага. Очень эффективно защищает Мариуполь. Полковнику медицинской службы Хорошуну Эдуарду Николаевичу. Лично организовал оборону военно-медицинского центра в окружении и проводил эвакуацию раненых.

Зеленский также оценил первый раунд переговоров с российской делегацией. Президент подчеркнул, что диалог проходил на фоне бомбардировки и обстрелов нашей территории. По его мнению, таким образом Россия пытается давить.

– Справедливые переговоры могут быть тогда, когда одна сторона не бьет по другой стороне реактивной артиллерией именно в момент переговоров. Пока у нас нет такого результата, который мы бы хотели получить.

По словам Зеленского, стороны озвучили свои позиции. Украинская делегация проанализирует пункты российской стороны, как только вернется в столицу. После этого можно будет принимать решение о втором раунде переговоров.

Кроме того, глава государства рассказал, что заявка на членство Украины в Евросоюзе, которую он подписал 28 февраля, уже доставлена ​​в Брюссель и официально зарегистрирована.