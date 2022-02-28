Жители захваченного российскими войсками Бердянска спели гимн Украины прямо перед российскими танками.

Как сообщалось, по состоянию на 7 утра Бердянский район Запорожской области оккупирован российскими войсками. Об этом сообщили в Бердянской райгосадминистрации.

В самом городе Бердянск во время захвата города пострадали два человека: одного ранили, а другого расстрелял российский солдат за то, что мирный житель отказался дать ему мобильный телефон.

Между тем, и.о. мэра Бердянска Александр Свидло на своей странице в Facebook сообщил, что село Азовское снова с электроснабжением, которого не было более суток.

— Наши энергетики восстановили перебитый силовой кабель с Мелитопольского направления, который питал электричеством половину села, — пишет Александр Свидло.

Он также сообщил, что городская телевизионная вышка города захвачены. Телевидение Т2 и местные телеканалы ЮГ и ТВ-Бердянск не работают. Восстановление в ближайшее время невозможно.

Кабельное ТВ пытается наладить бегущую строчку для информирования бердянцев.

Информация идет по радио 106 ФМ Азовская волна. И.о. мэра призвал горожан настраивать свои радиоприемники на эту волну, чтобы получать достоверную информацию о ситуации в Украине.

Источник: Александр Свидло

Фото: Бердянская РГА