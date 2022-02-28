Изменник государства: под Харьковом задержан один из мэров городов

В результате спецоперации военных ВСУ задержали мэра города Южное Александра Брюханова. Его обвинили в государственной измене.

Об этом 28 февраля официально заявил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он добавил, что кроме него были задержаны еще несколько человек, среди которых — заместитель городского головы Южного.

У нас прошла спецоперация военных. Сейчас задержан мэр Южного господин Брюханов, его заместитель, руководитель местного райотдела полиции и участковый инспектор по статье государственная измена. Это для понимания того, что у нас происходит в государстве. Мы не позволим сдать ни одного сантиметра на земле, и это не просто слова. Военные предупреждают: это еще мы показали лояльность и задержали их.

65-летний Александр Брюханов стал мэром Южной осенью 2021 года, баллотируясь в качестве самовыдвиженца. В последние годы неоднократно оказывался в центре скандалов и подвергался критике местных жителей.

Наказание за государственную измену в Украине предусмотрено ст. 111 УК Украины – речь идет о лишении свободы на срок от 12 до 15 лет с конфискацией имущества.