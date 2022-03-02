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Факты / Украина

40 тыс. человек без еды и света: какая гуманитарная ситуация на Востоке

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Денис Монастирський фото

Из-за российской агрессии только на Востоке Украины около 40 тыс. человек остались без света и еды. Гуманитарная ситуация там сложная. Враг не дает эвакуировать мирных жителей. Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

– Особо остро стоит вопрос эвакуации людей из городов Волноваха, Сартана, Талановка, где продолжаются активные боевые действия. Но российская сторона не дала ответа, – сообщил министр.

По словам главы МВД, в настоящее время Украина применила все возможные международные инструменты.

Критической ситуация остается и в городе Буче Киевской области.

Однако Денис Монастырский убеждает, что правительство уже создало координационный центр по обеспечению продуктами, водой, лекарствами, горючим, и добавляет:

– Сейчас выстраивается логистика по передаче гуманитарных грузов в наиболее нуждающиеся города.

Фото: МВД

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