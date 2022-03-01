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Факты / Украина
Юля Захарченко |
Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Бои за освобождение Украины от российских захватчиков (онлайн)

Украина с 24 февраля отражает массированную атаку российских войск. Из-за войны РФ против Украины наши города поддаются ракетным ударам. Цель номер один для врага – Киев. Бои ведутся и в других городах.

О ситуации на границах и боевых действиях на территории Украины – в текстовом онлайне на Фактах ICTV.

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Прямая трансляция
07:53 - 01 марта

В Черкассах предупреждают о выстрелах и взрывах на окраине города с 08:30 до 16:30. Об этом идет речь в сообщении полиции области.

– Звуки вы будете слышать по разным видам вооружения, в том числе и по крупнокалиберному! Это ваши защитники будут оттачивать мастерство для максимально надежной вашей защиты!, – написали в полиции региона.

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07:48 - 01 марта

В Василькове Киевской области в результате ракетных обстрелов два человека погибли, еще трое пострадали и доставлены в больницу. Об этом сообщила мэр города Наталья Балансинович.

Кроме того, в селе Калиновка в результате попадания ракеты разрушены три частных дома, информация о жертвах или пострадавших выясняется.

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06:54 - 01 марта

Херсон. Город оказался фактически в осаде оккупантов. Боевики обстреляли пригородное село Чернобаевка, где повреждены дома.

Фото: Херсонцы

Захватчики оцепили город со всех сторон. В окрестностях Херсона находится много вражеской техники, поэтому людей призывают оставаться в укрытии.

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06:41 - 01 марта

Оккупанты недавно обнародовали информацию о якобы подготовке взрыва в Северодонецке Луганской области. Украина опровергла циничный фейк России.

Фото: Офис президента

В СНБО отметили, что украинские военные никогда не доведут родную землю до экологической катастрофы.

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06:36 - 01 марта

Достижения Воздушных сил ВСУ за 28 февраля:

  • Уничтожены 5 вражеских истребителей.
  • Разнесены колонны танков, механизированной техники и машин с топливом в Черниговской, Киевской и Житомирской областях, а также возле Бердянска.
  • Вблизи Киева сбита крылатая ракета и вертолет врага.
  • БПЛА Bayraktar поразили три мишени оккупанта: танк и два ЗРК Бук.

Слава Украине! Героям Слава!

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06:25 - 01 марта

С начала открытого вторжения Россия выпустила 113 оперативно тактических ракет наземного и морского базирования типа Искандер и Калибр на мирные города и села Украины.

Валерій Залужний

— Это кровавое преступление путинского режима является вопиющим нарушением норм Международного гуманитарного права и требует расследования Международного уголовного суда в Гааге, — убежден главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный.

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06:03 - 01 марта

В Харькове из-за ракетных ударов оккупантов многие оказались под завалами. Спасатели делают все, чтобы достать пострадавших.

Последствия обстрела в Харькове. Фото: УНИАН

В городе боевики повредили подстанцию облэнерго — часть районов осталась без электроэнергии, имеет проблемы с водоснабжением и теплом, сообщил мэр города Терехов.

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05:36 - 01 марта

Минобороны РФ будет выплачивать по 11 тыс. рублей семьям погибших российских солдат в войне в Украине.

По нынешнему курсу Путин оценил жизнь своего гражданина в $50.50 – это цена жизни российского оккупанта!

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05:23 - 01 марта

Сумы. Ситуация в Веретиновке после артобстрелов 27 февраля: стеклом обеспечены в полном объеме для нужд людей, у которых обычные окна.

– Стекло сейчас на порезке. По возможности завтра люди будут с окнами. По ремонту домов вопрос находится на контроле, — сообщил глава Сумской ОГА Дмитрий Живицкий.

Сеть магазинов Watsons предоставила бесплатно товар гуманитарному штабу для нужд территориальной обороны (станки и пенка для бритья, туалетная бумага, зубная паста и щетка, бумажные полотенца, батарейки и другое).

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05:19 - 01 марта

Тростянец. Ситуация сложная. Утрачена связь с председателем общины, Юрием Бовой.

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