Диверсанты, колонны вражеской техники и авиаудары: какая ситуация вокруг Киева

В Киевской области на подступах к столице наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, а также возле Дымера в Вышгородском районе.

Это последние данные Киевской ОГА на 1 марта.

В частности, из Бородянской территориальной общины поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники.

Российские оккупанты продолжают накапливать войска и технику, и наносить авиаудары по мирным жителям.

Сейчас во всех районах Киевской области идет борьба с российскими диверсионными группами.

В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в частный роддом в селе Бузовая Бучанского района.

К счастью, людей из поврежденного здания успели эвакуировать.

А в городе Васильков (Киевская область) во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие.

Фото: КОДА