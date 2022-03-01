ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
ПУТИН
ИДИ
НА ХУЙ
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Новости Здоровье Lifestyle Шоу-бизнес Спорт Мнения Вживую Спецтемы Видео
ПУТИН ИДИ НА ХУЙ
Факты / Украина

Диверсанты, колонны вражеской техники и авиаудары: какая ситуация вокруг Киева

Валентина Летяк редактор ленты
Київська область наслідки обстрілів

В Киевской области на подступах к столице наиболее опасным направлением остается Житомирская трасса, Буча – Ирпень – Гостомель, а также возле Дымера в Вышгородском районе.

Это последние данные Киевской ОГА на 1 марта.

В частности, из Бородянской территориальной общины поступает информация о колоннах вражеской тяжелой техники.

Российские оккупанты продолжают накапливать войска и технику, и наносить авиаудары по мирным жителям.

Сейчас во всех районах Киевской области идет борьба с российскими диверсионными группами.

В Киевской области снаряд российских оккупантов попал в частный роддом в селе Бузовая Бучанского района.

К счастью, людей из поврежденного здания успели эвакуировать.

А в городе Васильков (Киевская область) во время ракетного обстрела погибли два человека, есть пострадавшие.

Фото: КОДА

Теги: , , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Факты ICTV
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх
Знайшли помилку в тексті?
Помилка