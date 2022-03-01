Международный уголовный суд взялся за расследование военных преступлений РФ в Украине

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Карим Хан заявил о своем решении как можно быстрее приступить к расследованию нарушений, совершенных Российской Федерацией на территории Украины.

Об этом говорится в заявлении главного прокурора МУС от 28 февраля.

Он заявил, что в прошлую пятницу выразил свою растущую обеспокоенность событиями, происходящими в Украине.

— Сегодня я хочу объявить, что принял решение как можно скорее начать расследование ситуации в Украине, — сказал Карим Хан.

Он напомнил, что Украина не является государством-участником Римского статута Международного уголовного суда, поэтому сама не может передать ситуацию в мое ведомство.

— Однако она дважды воспользовалась своими прерогативами, чтобы юридически признать юрисдикцию Суда в отношении предполагаемых преступлений по Римскому статуту, совершенных на ее территории, если МУС решит ее осуществить, — сказал прокурор Хан.

Главный прокурор МУС заявил, что первая декларация, поданная правительством Украины, признала юрисдикцию МУС в отношении предполагаемых преступлений, совершенных на территории Украины с 21 ноября 2013 года по 22 февраля 2014 года. Второе заявление продлило этот период времени на бессрочной основе, чтобы охватить текущие предполагаемые преступления, совершенные на всей территории Украины, начиная с 20 февраля 2014 года.

— Я изучил выводы Бюро, сделанные по результатам предварительного изучения ситуации в Украине, и подтвердил, что имеются разумные основания для начала расследования. В частности, я убежден, что есть разумные основания полагать, что в Украине были совершены как предполагаемые военные преступления, так и преступления против человечности в связи с событиями, уже оцененными Бюро в ходе предварительного изучения, — заявил Карим Хан.

Он добавил, что учитывая расширение конфликта в последние дни, МУС намерен расследовать любые новые предполагаемые преступления, подпадающие под юрисдикцию Бюро главного прокурора МУС, которые совершаются любой стороной конфликта на любой части территории Украины.

— Я уже поручил своей команде изучить все возможности для сохранения доказательств. Следующий шаг — начать процесс поиска и получения разрешения Палаты предварительного производства Суда на начало расследования, — заявил главный прокурор МУС.

Главный прокурор МУС добавил, что есть и альтернативный путь, который предусмотрен Статутом, может еще больше ускорить решение вопросов. Этот путь заключается в том, чтобы государство-участник МУС передало ситуацию в Бюро главного прокурора Суда, что позволит нам активно и незамедлительно приступить к независимому и объективному расследованию Бюро.

— Я также буду просить поддержки всех государств-участников и международного сообщества в целом, пока мое Бюро будет проводить свои расследования. Я буду призывать к дополнительной бюджетной поддержке, к добровольным взносам для поддержки всех наших ситуаций, а также к безвозмездному предоставлению персонала. Важность и неотложность нашей миссии слишком серьезны, чтобы быть заложниками нехватки средств, — заявил Карим Хан.

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Он заявил, что будет продолжать внимательно следить за развитием событий на местах в Украине, а также вновь призвал к сдержанности и строгому соблюдению применимых норм международного гуманитарного права.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что за ракетные удары Российской Федерации по жилым домам и гражданским объектам обязательно будут рассмотрены в Международном трибунале.

Отметим, что Международный уголовный суд не тождественен Международному трибуналу, инициируемому Совбезом ООН.

Перед этим Вооруженные силы Украины сообщали, что враг использует методы ведения боевых действий, которые запрещены Международным гуманитарным правом.

Смотрите интерактивную онлайн-карту военных действий России, которые были начаты в ночь на 24 февраля против Украины.