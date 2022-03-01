Около 300 танков республики Беларусь находятся недалеко от белорусско-украинской границы, сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины. Разведка предупреждает, что враг готовит сознательную провокацию для оправдания ввода белорусских войск.

Колонна военной техники стоит примерно в 30 км от государственной границы Украины, на маршруте г.Пинск – Иваново – Драгичин.

— Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск, отмечает – ГУР Минобороны.

Ранее стало известно, что армия Беларуси уже вошла в Черниговскую область.

Об этом сообщил спикер регионального управления сил терробороны Північ Виталий Кириллов.

В пресс-службе оперативного командования Північ также добавили, что присутствие белорусских войск в Черниговской области фиксируют уже третий день.

Фото: Президент Республики Беларусь