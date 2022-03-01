Российско-украинская война длится уже шестой день. Ожидания врага не оправдались – оккупанту не удалось стремительно достичь поставленных целей. Задача ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что российская армия не может воевать с готовой к тотальному сопротивлению Украинской Нацией, – отмечает Генштаб ВСУ, и добавляет:
“Смелость” оккупантов проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве.
По оперативной информации Генерального штаба ВСУ на 18:00:
- В Северской области украинские военные ведут оборонительные бои на занятых рубежах, с задачей – не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.
- Часть сил продолжает защищать Чернигов, производя огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допуская вклинения противника в черту города.
- В Слобожанщине подразделения ВС Украины наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.
- На Приморском направлении наши защитники продолжают вести оборонную операцию в определенной полосе ответственности.
- Группировка обороны Киева продолжает вести бои и содержать определенные районы.
- Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.
- Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.
Ранее Министерство Обороны сообщало, что враг готовит провокацию с целью введения белорусских войск.
Колонна из 300 танков республики Беларусь сейчас стоит около 30 км от границы с Украиной.
Фото: Генеральный штаб ВСУ