Российско-украинская война длится уже шестой день. Ожидания врага не оправдались – оккупанту не удалось стремительно достичь поставленных целей. Задача ракетных ударов, ведение огня реактивными системами залпового огня и авиаудары свидетельствуют, что российская армия не может воевать с готовой к тотальному сопротивлению Украинской Нацией, – отмечает Генштаб ВСУ, и добавляет:

“Смелость” оккупантов проявляется только в запугивании мирного населения и мародерстве.

По оперативной информации Генерального штаба ВСУ на 18:00:

В Северской области украинские военные ведут оборонительные бои на занятых рубежах, с задачей – не допустить продвижение противника в направлениях населенных пунктов Кипти и Нежин.

Часть сил продолжает защищать Чернигов, производя огневое поражение противника всеми имеющимися средствами и не допуская вклинения противника в черту города.

В Слобожанщине подразделения ВС Украины наносят противнику потери в живой силе и технике, захватывают пленных.

На Приморском направлении наши защитники продолжают вести оборонную операцию в определенной полосе ответственности.

Группировка обороны Киева продолжает вести бои и содержать определенные районы.

Штурмовые подразделения и подразделения артиллерии заняли оборону в окрестностях столицы и совершенствуют фортификационное оборудование позиций.

Подразделения территориальной обороны усиливают личный состав Вооруженных Сил Украины и выполняют задачи охраны и обороны важных объектов инфраструктуры столицы.

Ранее Министерство Обороны сообщало, что враг готовит провокацию с целью введения белорусских войск.

Колонна из 300 танков республики Беларусь сейчас стоит около 30 км от границы с Украиной.

Фото: Генеральный штаб ВСУ